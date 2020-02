Storm Ciara slaat ook vandaag toe: honderden kilometers file, meerdere doden in Europa

Hoewel de wind minder heftig is dan gisteren en we vandaag hier en daar zelfs wat zon hebben gezien, zijn we nog niet definitief af van storm Ciara. Vanavond kan het weer hard gaan waaien en aan de kust zelfs opnieuw gaan stormen. Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza moeten we in het hele land rekening houden met zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, forse buien, hagel, onweer en mogelijk zelfs natte sneeuw.

,,Het zal niet overal even heftig zijn, maar het kan op meerdere plaatsen in het land wel flink tekeer gaan.” Langs de kust komen mogelijk windstoten voor van 90 tot 100 kilometer per uur, maar ook in het binnenland kunnen snelheden van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen.

De ANWB voorspelt dat de avondspits door het gure weer ook een stuk drukker zal zijn. De files staan waarschijnlijk op de gebruikelijke plekken, maar de wegenwacht waarschuwt dat deze een stuk ongetwijfeld langer zullen zijn dan normaal. Nog voor 17.30 uur stond er al meer dan 425 kilometer file, onder andere veroorzaakt door gekantelde vrachtwagens of andere ongevallen.

Meldingen

Bij de brandweer zijn in totaal 5071 meldingen binnengekomen als gevolg van de storm. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 25 veiligheidsregio’s, laat Brandweer Nederland vandaag weten. Nog steeds is de brandweer druk met de afhandeling van minder urgente meldingen, maar het aantal grote incidenten is beperkt gebleven.

,,Onze mensen hebben alles uit de kast gehaald om de helpende hand te bieden bij de gevaarlijke situaties die zijn ontstaan door bijvoorbeeld omgewaaide bomen, losgeraakte dakdelen, omgewaaide schoorstenen en ondergelopen huizen door wateroverlast”, zegt Stephan Wevers, voorzitter van Brandweer Nederland. ,,De storm kwam niet onverwachts, onze mensen stonden vanuit 950 kazernes paraat om de meldingen af te handelen.”

Doden in Europa

Ciara zorgde ook vandaag in het noorden van Europa voor enorme overlast. Honderden vluchten moesten aan de grond worden gehouden, wegen liepen onder water en honderdduizenden mensen zaten zonder stroom. Meerdere mensen kwamen om het leven.

Het noodweer teisterde niet alleen Nederland, maar ook Engeland, Duitsland, Tsjechië en Polen. In dat laatste land vielen twee doden in Bukowina Tatrzanska. Het gaat volgens de autoriteiten om een 40-jarige vrouw en haar dochter die zijn geraakt door delen van een dak die waren losgerukt door de wind.

Ook in het Verenigd Koninkrijk kwam iemand om het leven. De 58-jarige man overleed zondag toen een boom op zijn auto viel in Hampshire, maakte de politie maandag bekend. In het westen van Duitsland raakten drie mensen ernstig gewond door vallende bomen: twee vrouwen in Saarbrücken en een jongen in Paderborn. In Frankfurt blies de harde wind een hijskraan tegen het dak van de kathedraal.

Het noodweer zorgde ook voor chaos in Frankrijk. Daar vielen bomen op het spoor in hoofdstad Parijs, met veel overlast in de spits tot gevolg. Ook was sprake van grootschalige stroomstoringen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië, waar windsnelheden van 180 kilometer per uur zijn gemeten op de berg Sněžka.