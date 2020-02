Storm Dennis: code geel maar ook warmterecord in De Bilt én de eerste lentedag van 2020

UpdateDe dag is nog niet voorbij maar toch is het al de warmste 16 februari ooit. Afgelopen nacht werd met 13,6 graden een warmterecord gevestigd en met 15 graden in De Bilt is de eerste lentedag een feit. Ondanks de hoge temperaturen is code geel afgegeven voor storm Dennis.

In De Bilt werd om 12.40 uur de 15,0 graden aangetikt, meldt WeerOnline. Van een officiële lentedag is sprake als het kwik oploopt tot 15 graden of meer. De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan vorig jaar. Toen werd het op 17 februari 15,1 graden.

Van een landelijk warmterecord is nog geen sprake, meldt Weerplaza. In het zuidoosten van Nederland kan het vanmiddag bij brede opklaringen weliswaar ruim 16 graden worden maar dat is niet genoeg. ,,Pas als de temperatuur klimt tot 17,2 graden is sprake van een landelijk warmterecord. Het huidige staat op 17.1 graden. Die temperatuur werd op 16 februari 2007 gemeten op Maastricht-Aken Airport’’, zegt weerman Wilfred Janssen.

Afgelopen nacht sneuvelde wél al een warmterecord. In De Bilt werd omstreeks 03.20 uur een temperatuur van 13,6 graden gemeten. Het oude record stond op 13,3 graden op 16 februari in 2019. ,,Het is al de tweede keer dit jaar dat we in De Bilt een nieuw warmterecord noteren. Het eerste dateert van 31 januari, toen 12,5 graden werd gemeten.’’, aldus Janssen.

Geen terrasweer

Ondanks de hoge temperaturen is het niet echt terrasjesweer. ,,Het kan overal in het land flink plenzen, maar er zijn ook lange droge perioden’’, zegt Janssen. Vanmiddag stormt het volgens hem eerst enige tijd aan zee. Daarbij komen windstoten voor tot ongeveer 110 kilometer per uur. Boven land is het onstuimig met zware windstoten en een krachtige tot harde zuidwester. Het is bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen.

Vanavond neemt de wind wat in kracht af. Morgen is het wisselend bewolkt. Er trekken soms pittige buien over ons land met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 10 graden.

Dennis

Zuidwesterstorm Dennis zorgt door het hele land voor meldingen van schade. Omstreeks 11.00 uur was de storm in het noordwesten van Nederland over zijn hoogtepunt heen. De wind zal vanmiddag ook in de rest van het land afnemen, het laatste in het zuidoosten.

De Westerschelde Ferry, de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens, is uit de vaart gehaald. Er worden bussen ingezet. Een boom versperde op de A76 bij Heerlen (Limburg) de rijbaan richting Aken. In Oisterwijk (Brabant) waaide een enorme boom om. Niemand raakte gewond maar er waren twee brandweerteams nodig om de boom in stukken te zagen en weg te halen. Op Texel stortte de gevel van een woning in Den Burg in. Ook hier raakte niemand gewond. In het Zuid-Hollandse Gouderak waaide een dak kapot.

Dennis houdt flink huis in Groot-Brittannië. Gisteren eiste hij er al twee mensenlevens, vandaag veroorzaakt hij op honderden plaatsen overstromingen. Dit vanwege de zware regenval waarmee de storm gepaard gaat. Verschillende rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Op veel plaatsen is de bodem nog verzadigd van water door storm Ciara en de regen van vorige week.

In het zuiden van Wales heeft het Britse KNMI een zeldzame code rood afgegeven. Daar kan het hoge water levensbedreigend worden doordat het snel stroomt en huizen en wegen onder water zet. Luchtvaartmaatschappijen EasyJet en British Airways houden tientallen vluchten aan de grond.

