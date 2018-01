Storm heeft al flink huisgehouden maar piek ligt rond de middag

Volgens Marco Verhoef van Weerplaza is het nu tijdelijk even iets rustiger omdat we 'tussen twee vuren in zitten' (koufronten die voorbijtrekken) maar neemt de wind vanaf een uur of tien weer in kracht toe. ,,De piek ligt net voor de middag met in het Waddengebied een zware storm met windkracht tien en aan de kust windkracht negen. In het binnenland zal het met windkracht acht hard waaien."

Windkracht elf

De afgelopen nacht heeft het volgens hem al flink gespookt. ,,In Vlissingen stond korte tijd windkracht elf en werd een windstoot gemeten van 141 kilometer per uur. In het midden van het land bij Utrecht noteerden wij een zeer zware windstoot met een snelheid van 122 kilometer per uur."



Uit de eerder genoemde regio's komen meldingen binnen van stormschade. In Spijkenisse waaide het dak van een woning, in Berkel en Rodenrijs kwam een stuk van de zijgevel van een woning naar beneden. In andere plaatsen waaronder Alblasserdam waaiden dakpannen weg.



Het KNMI heeft vanwege de zware tot zeer zware windstoten voor heel het land Code Geel afgekondigd tot ongeveer 18 uur vanavond.

Weg- en treinverkeer

De westerstorm veroorzaakt ook problemen op de snelwegen. Zo blijft op de A20 bij Rotterdam en op de A28 bij Groningen water op het wegdek staan. Op meerdere plaatsen liggen omgewaaide bomen op wegen. In Alblasserdam kwam een boom op een geparkeerde auto terecht.

Vrachtverkeer en voertuigen met een aanhanger die vanuit Zeeland of Brabant naar Rotterdam willen rijden, kunnen dat beter via de A27 en de A15 doen en de Moerdijkbrug (A16) mijden. Uit voorzorg staan bij onder meer die brug, de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug bergers klaar om snel te kunnen ingrijpen bij incidenten.

Het treinverkeer ondervindt ook hinder van de storm. Tussen Utrecht en Amsterdam CS rijden in ieder geval tot 08.00 uur geen Sprinters vanwege een omgewaaide boom die op het spoor ligt.

Schiphol

De luchthaven Schiphol kondigde gisteren al aan dat waarschijnlijk ruim 100 vluchten zullen worden geschrapt vanwege de storm. Dat gebeurde vanochtend al met zo'n 75 vluchten naar onder andere Stockholm, Helsinki, Genève, Oslo, Zürich, Londen, Parijs, Dublin, Madrid, München, Stavanger, Hamburg, Southampton en Oporto.

Dijkbewaking

De storm leidt in de loop van vandaag tot verhoogde waterstanden langs de IJsselmeerdijk, Ketelmeerdijk en het Zuidelijk deel van de Noordoostpolder. Conform de draaiboeken stelt het waterschap Zuiderzeeland dijkwacht in, dit betekent dat dijkopzichters deze dijken daarom vanaf 10:00 uur gaan controleren. Naast de harde wind door storm wordt veel neerslag verwacht. Daarom is het scenario zeer nat in de Noordoostpolder ingesteld. De gemalen brengen het waterpeil in de sloten, tochten en vaarten naar beneden en de wateraanvoer is gestopt.