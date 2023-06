Storm op komst: dit is waar en wanneer het vanmiddag losgaat

Het gaat onweren. Aan het begin van de middag is het op de meeste plekken nog stralend blauw maar vanaf de tweede helft van de middag begint het te donderen. Onweersbuien, hagel, regen en wind trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over ons land.

Na dagenlange droogte - op een enkele miezerbui na - is er vandaag dan eindelijk kans op ‘een paar echt goeie buien’, aldus weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,De buien zijn nu te zien boven Engeland en groeien aan de rechterkant. Juist door de opwarming die nu plaatsvindt in België, Frankrijk en Nederland en het broeierige weer dat daardoor ontstaat krijgen die buien extra kracht.’’

Die kracht uit zich in donder, bliksem, regen, zware windstoten van 75 tot 100 km/uur en hagelstenen tot wel 3 centimeter groot. ,,Grote hagelstenen zie je eigenlijk alleen in de zomer’’, zegt Willemsen. ,,Dat komt omdat de ijskristalletjes in een bui op en neer worden gezogen en vervolgens samenklonteren. In de zomer is de luchtstroming veel sterker en worden die klonten dus groter.’’

Waar en wanneer?

Wanneer kunnen we de eerste buien van vandaag verwachten? Qua timing zijn de weermodellen het met elkaar oneens, maar de beste inschatting is volgens Willemsen dat het zuidwesten van ons land er als eerst mee te maken krijgt. ,,Vanaf een uurtje of vier begint het in en rond Zeeland en Brabant en trekken de buien naar het noordoosten.’’

Dat gebeurt volgens Willemsen in rap tempo en de buien trekken dan ook snel voorbij. De temperatuur daalt wel tijdens de buien, maar koud wordt het niet. ,,Het minimum ligt op 17 graden dus we blijven in vrij warme lucht.’’

Aangenaam zomers

Of het hierna weer gedaan is met de regen is nog niet met zekerheid te zeggen. ,,Het antwoord zit in het midden. Morgen wordt het droog met flink wat zon. Donderdag trekt er een voorraad onweersbuien over Frankrijk en Duitsland en waarschijnlijk pakt Limburg en Brabant daar ook een stuk van mee, maar een groot deel van Nederland waarschijnlijk niet.’’ Daarna volgt weer een nieuwe droge periode met lekker zomers weer. ,,Vanaf vrijdag krijgen we te maken met aangename temperaturen van 23 aan zee tot 26 landinwaarts. Op zondag loopt die temperatuur op van 24 tot 28 graden.’’