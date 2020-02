Storm zorgt voor schade in verschillende delen van Nederland

Op diverse plekken in het land heeft de storm vanochtend voor schade gezorgd. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid kwamen tot dusver al 40 meldingen binnen van overlast. Er zijn nog geen meldingen over gewonden. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgekondigd. Er worden harde windstoten en veel regen voorspeld.

In de Tulpenstraat in Sassenheim waaiden stenen van een zijgevel van een woning. Tientallen stenen zijn naar beneden gevallen. Op de Amerweg in Zwijndrecht is de brandweer druk in de weer met het opruimen van rond vliegend isolatiemateriaal. In Maassluis waaide een boom op de Westlandseweg om. In Bodegraven kwam door de storm een zonnepaneel van het dak. In Vlissingen waaiden dakplaten van een woning aan Boterbloemlaan.

Het onstuimige weer is ook spelbreker voor veel carnavalsoptochten. Alleen al in Brabant zijn voor vandaag ruim dertig optochten geschrapt. Het gaat onder andere om de carnavalsparade in Baarle-Nassau, Gemert, Kaatsheuvel, Oss, Tilburg, Waalwijk en Vlijmen. Veel organisaties hebben pas vanochtend vroeg de knoop doorgehakt.

,,De weersverwachtingen laten, naast veel regen, vooral erg harde windstoten zien. Juist omwille van de veiligheid voor bezoekers en deelnemers is dit trieste besluit genomen”, liet de organisatie van de Prinsenbeekse optocht vanochtend vroeg weten.

Ook stichting De Baviaonen van de optocht in Bavel meldt op Facebook: ,,Met pijn in ons hart hebben wij als organisatie de beslissing moeten nemen onze Tocht der Tochten niet door te laten gaan. Veiligheid voor alles en we kunnen hier geen risico’s in nemen.”

Conclusie

In Limburg werd gisteren al een aantal afgelastingen gemeld voor vandaag. Het gaat bijvoorbeeld om de grote optocht van Weert. ,,In overleg met de gemeente en hulpdiensten is de conclusie getrokken dat de veiligheid voor deelnemers en bezoekers, vanwege harde windstoten en buien, niet te garanderen is”, liet de organisatie eerder weten.

De optocht in Maastricht is een van de weinige optochten die vandaag wel de storm trotseren. Wel is er dit keer besloten om het zonder gemotoriseerd verkeer te doen. Dat betekent dat de carnavalswagens niet meetrekken, aldus een woordvoerder van carnavalsvereniging De Tempeleers.

Gisteren gooide het slechte weer ook al roet in het eten. Zo ging al een streep door de optocht in Eindhoven. Sommige optochten worden verplaatst naar een andere dag, de meeste naar maandag of dinsdag. En enkele tocht is helemaal geschrapt en van een deel is nog niet bekend of ze op een andere dag worden gehouden. Overigens gaan op de meeste plekken de andere carnavalsfestiviteiten wel gewoon door.

Volgens Weerplaza krijgen we windkracht 5 tot 7 in het zuiden van het land met windstoten tot 90 kilometer per uur. Dat slechte weer is volgens meteoroloog en storm chaser Wouter van Bernebeek (28) geen enkele reden tot klagen. In het zuiden mag er wat hem betref ook nog wel wat regen bij.