Stormchaser Jolien jaagt vanavond op noodweer: ‘Verwacht Amerikaanse taferelen’

,,Van binnen maak ik een sprongetje”, vertelt Jolien enthousiast. Ze is met vijf andere stormchasers onderweg in een auto vol eten en drinken, aanvankelijk richting het Brabantse Oss, maar nu richting België. ,,We hopen daar op een ‘supercel’ te stuiten. Dat is een geïsoleerde onweersbui die zwaar weer veroorzaakt. Het kan echt behoorlijk nasty worden.” Klinkt ernstig, maar voor Jolien is het een cadeautje. ,,Als de weermodellen onveranderd blijven, wordt dit geen gewone Nederlandse onweersbui. We hebben het hier echt over Amerikaanse taferelen.”



Een unieke kans voor een stormchaser als Jolien. Haar grote hobby: het jagen op stormen en ze vastleggen met haar camera. Ze vertelt met kriebels in haar buik in de auto te zitten, en dat is niet alleen van blijdschap: ,,Ik ben enthousiast, maar ook gespannen. Het kan echt gevaarlijk worden vandaag.”