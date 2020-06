Stormschade in Groningen en Drenthe door zware windstoten en windhoos

Ook in Drenthe en Overijssel komen nog enkele onweersbuien voor, mogelijk met hagel, zware windstoten tot 75 km/u en veel neerslag in korte tijd. In het noorden en noordoosten is op sommige plekken grote schade ontstaan door zware windstoten. In Drenthe kwamen meldingen binnen van een windhoos en honderden getroffen bomen. Weerplaza verwacht nog meer onweersbuien en zware windstoten. Volgens de weerdienst was er een zogenaamde supercell actief in Finsterwolde.

Supercellen staan bekend om extreem weer. In het verleden hebben soortgelijke buien ook voor grote hagelstenen gezorgd. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien in het oosten van Groningen met mogelijk grote hagelstenen. Er is ook kans op zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur. Code oranje betekent dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Code geel

Drenthe en Overijssel hebben de code geel gekregen. Dat betekent zoveel als: wees alert, er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen, maar waarbij het raadzaam is op te letten, met name als mensen onderweg zijn, omschrijft het KNMI.

Drenthe

Ook in Drenthe houdt de storm huis. Op meerdere plekken waaiden bomen om en stonden straten tijdelijk blank. Volgens RTV Drenthe zijn in Balloo meerdere bomen geveld door een windhoos. Een van de dikke bomen belandde op de weg tussen Balloo en Rolde en blokkeert het verkeer.

Het is vandaag eerst nog 22 tot 27 graden. Door een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind koelt het later vandaag echter snel af. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met hooguit een enkele bui. De kans op onweer is dan kleiner. In de nacht koelt het af tot omstreeks 15 graden.

Morgen trekken eerst wolkenvelden en een enkele bui voorbij. Later blijft het vrijwel droog en is er meer zon. Met maximaal 20 graden is het fris.