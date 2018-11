Straaljager, speurhond en satelliet konden Corrie Van der Valk niet vinden

Hoe zag de intocht van de Sint er vroeger uit? Vanaf 1952 in beeld

13:26 Het is vandaag de 66e keer dat de intocht van Sinterklaas live op de Nederlandse televisie te zien is. In al die jaren vond de landelijke intocht elf keer plaats in Amsterdam, drie keer in Enkhuizen en Hoorn en verder in nog 42 plaatsen.