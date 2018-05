Straffen tot 6 jaar in zaak Urker drugskotter

Johannes N., de eigenaar van de Urker viskotter Z181 die heeft bekend cocaïne te hebben gesmokkeld, kreeg 4 jaar cel. Dat is één jaar meer dan justitie tegen had geëist. N. werd betrapt toen zijn viskotter in juni 2017 de haven van Harlingen binnenliep. Cocaïne Er was 261 kilo cocaïne aan boord, dat even daarvoor door de bemanning uit zee was gevist, waar het eerder door andere smokkelaars aan een boei was vastgebonden. Ook twee andere Urker vissers moeten de cel in voor hun, onderschikte, rol bij de smokkel. Zij hoorden 3,5 jaar en vijf jaar cel. Een Pools bemanningslid, die zei niets van de smokkel te hebben geweten, moet 3 jaar de cel in. Een Montenegrijn, volgens justitie de contactpersoon tussen de kotter en de smokkelaars, kreeg de langste gevangenisstraf: zes jaar cel, overeenkomstig met de eis van justitie .

Amsterdamse criminelen

Justitie vermoedt dat de Urker vissers jarenlang voor Amsterdamse criminelen hebben gewerkt.



De zaak kwam als bijvangst aan het rollen doordat justitie inzicht kreeg in de versleutelde PGP-berichten van de beruchte Amsterdamse crimineel Naoufal F., nadat die in beeld was gekomen als organisator van de mislukte liquidatie van de Amsterdamse crimineel Peter 'Pjotr' R., in 2015 in Diemen.



Voor zijn aansturende rol bij die liquidatie heeft Naoufal F. inmiddels 18 jaar cel gekregen - al is hij in hoger beroep.



In de berichten bespreken Naoufal F. en zijn vermoede kompaan Muhammed S. (30) cocaïnesmokkel via Urk, zo denkt justitie. De vermoede opdrachtgevers van de cocaïnesmokkel, onder wie de Amstelvener S., moeten zich in een aparte strafzaak verantwoorden.



Bedreigd

Justitie gaat er vanuit dat de Urker visser Johannes N. door de Amsterdammers ernstig is bedreigd. Hij zei na zijn aanhouding tegen de recherche dat criminelen hem een foto van zijn dochter hadden laten zien.



Namen noemen wil hij niet: "Wat moet ik dán doen? De namen noemen? Dan ben ik misschien twee jaar eerder thuis, maar krijg ik een paar kogels door me heen," zei hij bij een eerdere zitting.



De rechtbank gelooft dat Johannes N. onder druk is gezet, maar begrijpt niet waarom hij zwichtte voor de druk, terwijl hij zegt dat hij bij eerdere bedreigingen niet door de knieën is gegaan.



N. stelt al sinds 2015 ernstig bedreigd te zijn. Omdat hij onvoldoende helderheid over de bedreigingen geeft, zegt de rechtbank geen reden te zien waarom de druk in 2017 te groot was geworden.