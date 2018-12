Straffen tot ruim dertien jaar voor cokebende

Muhammed S. uit Amstelveen kreeg de hoogste straf. Volgens de rechtbank vertolkte hij een leidende rol. S. en medeverdachte Ferry B. uit Den Helder waren in 2015 ook betrokken bij de bedreiging van visser Marlon de J. in Hippolytushoef. Diens woning werd ’s nachts beschoten terwijl hij in de woonkamer zat. B. kreeg 4,5 jaar cel.

Leendert R. kreeg 5,5 jaar cel. Volgens de rechtbank staat vast dat hij nauw was betrokken bij de smokkel van een grote partij cocaïne, die vorig jaar zomer werd onderschept toen die in Harlingen aan land werd gebracht.

Justitie had de drie op dat moment al in het vizier, nadat de naam van S. was opgedoken in het onderzoek naar de rol van Naoufal ‘Noffel’ F. bij de moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R., eind 2015 in Diemen. Toen de recherche S. nader onder de loep nam, leidde het spoor via B. en R. naar eigenaar Johan N. van de Z181, de Urker viskotter waarop de drugs in Harlingen werden gevonden. De bemanningsleden en N. kregen eerder dit jaar tot zes jaar cel.