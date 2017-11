Strafrechtelijk onderzoek naar Zwarte Piet-blokkade A7

Voorstanders van Zwarte Piet hielden op de snelweg bij de afslag Oudehaske enkele bussen tegen van mensen die wilden demonstreren tegen Zwarte Piet.



Het blokkeren van een snelweg is strafbaar, meldt het OM vandaag. Mogelijk is de verkeersveiligheid in gevaar gebracht. De bussen hebben flink moeten remmen, waardoor er file is ontstaan en uiteindelijk ook een verkeersonveilige situatie, aldus het OM.