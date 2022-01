Strafzaak A2-verdachte rondom transport John van den Heuvel geseponeerd

De 36-jarige man werd op donderdag 6 januari aangehouden vanwege zijn rijgedrag tussen Amsterdam en Utrecht. Hij reed veel te hard en hield te weinig afstand. Hij werd enkele dagen vastgehouden. Het OM heeft hem vandaag geïnformeerd dat hij niet verder zal worden vervolgd.

,,Achteraf bezien is hij ten onrechte verdacht van het voorbereiden van ernstige strafbare feiten. Dat neemt niet weg dat de aanvankelijke verdenking en aanhouding van de man op goede gronden was gebaseerd, gelet op zijn onverantwoordelijke en gevaarlijke rijgedrag", aldus het Openbaar Ministerie vandaag.

Bivakmuts gevonden

De destijds opgepakte man had bij de politie verklaard dat hij niet wist dat het om de misdaadjournalist ging, toen hij met hoge snelheid vanaf de A9 de A2 opkwam. Bij de start van de trajectcontrole ter hoogte van Vinkeveen reed hij de aangegeven snelheid. Van den Heuvel meldde later dat er een bivakmuts in de auto van de verdachte was gevonden en een cryptotelefoon die veel door criminelen wordt gebruikt.

Volgens Veerle Hammerstein - de advocate van de verdachte - klopte dat laatste absoluut niet. Hij had twee normale telefoons bij zich: een zakelijke en een privé-telefoon. Wel had hij een bivakmuts bij zich, die hij volgens de advocate bewaarde in zijn lunchbox. ,,Hij is monteur en had net gewerkt in kruipruimtes. Om zijn gezicht te beschermen gebruikt hij daarvoor een bivakmuts", aldus Hammerstein.

Van den Heuvel wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf. Eind 2018 liep hij zodanig veel gevaar dat hij drie maanden niet aan de slag kon bij RTL Boulevard, waar hij duiding geeft over misdaadzaken. Ook na de moord op zijn collega Peter R. de Vries afgelopen zomer verscheen hij enige tijd niet in het programma.

