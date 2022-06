Strafzaak Willem Engel uitgesteld door aanvraag nieuwe getuigen

Engel is aangeklaagd voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een coronademonstratie in Den Haag in oktober 2020. Hij is ook gedagvaard voor opruiing via Facebook. Hij riep volgens het Openbaar Ministerie in een livestream op om agenten te arresteren.

De politierechter besloot eerder om de zaak door te verwijzen naar de meervoudige kamer, met drie rechters. Die hebben nu alvast besloten onderzoekswensen van Engel voor te leggen aan een onderzoeksrechter.

‘Positief signaal’

Advocaat Michael Ruperti, die de voorman van Viruswaarheid bijstaat, noemt het een ‘positief signaal’ van de rechtbank. Hij wil de onderzoekswensen niet in detail toelichten, maar laat wel doorschemeren dat de verdediging extra getuigen en deskundigen wil oproepen. De onderzoeksrechter neemt daarover een beslissing.

Ruperti beweert ook sterke aanwijzingen te hebben dat Engel stelselmatig is geobserveerd. ,,Dan heb ik het over volgen en filmen. Hoewel het OM dat ontkent, willen wij er nader onderzoek naar verrichten en die vraag voorleggen aan de rechter-commissaris.’’

Collectieve aangifte

Dit strafproces in Den Haag staat los van de Rotterdamse strafzaak, die volgt op een collectieve aangifte tegen Engel. Deze aangifte is vorig jaar ondertekend door 22.581 mensen die vinden dat de voorman van Viruswaarheid zich schuldig maakt aan opruiing en verspreiding van medische desinformatie. Daarvoor werd hij op 16 maart opgepakt bij een stemlokaal in Rotterdam en zat hij ruim twee weken in voorarrest. Op maandag 20 juni dient hierover een inleidende regiezitting in de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam.

Ruperti: ,,In Rotterdam staan zes feiten van opruiing op de tenlastelegging. We moeten twee zittingen gelijktijdig voorbereiden. Zo kunnen we geen effectieve verdediging voeren. Dat maakt dat er geen sprake is van een eerlijk proces. Daar heeft mijn cliënt recht op. Ik vind nu al dat het OM buitenproportioneel optreedt in deze zaak. Ik vraag me sterk af of er sprake is van een politiek proces.’’