Straks leven 1,3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens, ik hoop dat u deze dans ontspringt

Vijftien jaar na zijn veroorde­ling vraagt OM vrijspraak voor Rob B. voor moord op zijn vriendin Regi

ARNHEM/ ROSMALEN - De nu 64-jarige Rob B. is in 2008 onterecht veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin Regi van der Hoogen in Rosmalen. In de herziening van de strafzaak komt ook justitie tot die conclusie.

22 augustus