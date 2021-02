Straks zal het ijs weer smelten, net als de geloofwaardigheid van deze politici

Voorpret begint met megaschans voor in de sneeuw: ‘Zelf slee meenemen’

6 februari De heftige sneeuwval die op komst is leidt op verschillende plekken in het land tot gekke creaties. De voorpret is duidelijk herkenbaar aan de schansen die her en der worden gebouwd. Zo is de sleeschans die medewerkers van een restaurant in Veghel hebben gebouwd al hoger dan zijzelf. ,,Je moet wel je eigen slee meenemen.”