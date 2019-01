Stranden Vlieland en Terschelling bezaaid met onderdelen uit aangespoelde containers

In totaal heeft het schip ongeveer dertig containers verloren, meldt de Nederlandse kustwacht. Die vliegt momenteel boven de eilanden op zoek naar meer containers. Dat is lastig want er staat veel wind en er is een golfhoogte van zo'n 2.5 meter.

Waarschuwing

In de tot nog toe gevonden containers zitten auto-onderdelen en speelgoed. Ook bevinden zit in drie in vaten organisch peroxide in poedervorm. Om welk type het gaat en of de containers inmiddels aan land zijn, is nog onduidelijk. De kustwacht waarschuwt mensen die de peroxide vinden, er niet aan te komen en de hulpdiensten te bellen.