Strandlodge Winterswijk raakt Michelinster kwijt

Michelin, de meest spraakmakende culinaire gids, presenteerde maandag de nieuwe gids voor 2020 in het De La Mar in Amsterdam. De Strandlodge is de ster dus kwijt en andere restaurants in Gelderland hebben geen nieuwe sterren toebedeeld gekregen.



Mike Vrijdag is teleurgesteld maar gaat niet bij de pakken neerzitten. ,,Natuurlijk is dit voor ons allemaal een zware teleurstelling. We hebben een ster gekregen met dingen doen die we leuk vinden. Daar gaan we gewoon mee door, met opgeheven hoofd. We zijn dankbaar voor de kansen die we dankzij Michelin hebben gekregen en gaan vol gas door.’’



Mede-eigenaar van de Strandlodge Kees Hensen reageert gelaten op het nieuws dat Michelin geen ster meer heeft toegekend aan het restaurant. ,,Dat is heel jammer, vooral voor Mike. Of het onverwacht komt? Ik denk daar niet heel veel over na van tevoren. Het is heel jammer.’’