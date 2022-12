Streep door vuurwerk op Haagse Hofvijver om harde wind, twijfel bij andere shows: ‘Het spant erom’

De jaarwisseling mag dan warm verlopen, het gaat ook waaien en dat speelt grote vuurwerkshows parten. Het aftelmoment en het vuurwerk op de Hofvijver in Den Haag gaat daarom niet door en ook de organisatoren van shows in onder andere Amsterdam en Rotterdam twijfelen. Het wordt herfstachtig weer, met af en toe regen en een harde wind.

Eerder vandaag werd al duidelijk dat de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp een nacht eerder zullen worden ontstoken, vanavond dus al. Het vuurwerk bij de Hofvijver, waar al volop werd opgebouwd, is tot teleurstelling van de werklui volledig afgeblazen.

Maximaal windkracht 5

Het bedrijf dat tijdens de jaarwisseling Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam afsteekt maakt zich ook zorgen om de windvoorspelling voor de nieuwjaarsnacht. Volgens Jolanda Pen van Dream Fireworks mag er bij harder dan windkracht 5 niet meer afgestoken worden. ,,Het gaat erom spannen.” Burgemeester Aboutaleb laat via zijn woordvoerder weten dat er nu nog geen beslissing is genomen. Mogelijk gebeurt dat pas zaterdag.

Weeronline voorspelt een stevige zuidwestenwind met harde tot stormachtige wind aan zee, windkracht 7-8 met zware windstoten. Ook op de andere plekken waar het bedrijf vuurwerkshows heeft, wordt het ‘kantje boord’, denkt Pen. Het gaat onder meer om de twee andere locaties van het Nationale Vuurwerk in Hoek van Holland en de Rotterdamse wijk Nesselande.

Zorgen zijn er ook om het doorgaan van shows in Amsterdam en op drie plaatsen in Hilversum, waaronder het Nationaal Aftelmoment. De beslissing ligt uiteindelijk bij de provincie, volgens Pen. ,,Het zou heel triest zijn als het niet doorgaat.”

Feestvierders luidden afgelopen januari het nieuwe jaar in bij de Erasmusbrug. Toen moest dat op afstand, in verband met de coronaregels.

Op dit moment waait het 9 meter per seconde (windkracht 5), meldt een woordvoerder van de DCMR Milieudienst Rijnmond. ,,Daarmee kan het evenement tot nu toe gewoon doorgaan.” Vrijdag worden nog een aantal controles uitgevoerd. Op oudjaarsdag zijn in die regio de hele dag twee inspecteurs aanwezig.

Uiteindelijk zullen de inspecteurs van de DCMR, de burgemeester en de organisatie van het Nationale Vuurwerk in de gemeente Rotterdam beslissen of het kan doorgaan, aldus de woordvoerder.

Het wordt warm

Zaterdag, oudjaarsdag, ligt de temperatuur in de ochtend al tussen de 10 graden in het noorden van het land en 14 graden in Zuid-Limburg. Het is daarbij wel wisselvallig met af en toe regen en harde wind. In de middag wordt het warmer, waarbij het kwik uiteindelijk op grote schaal de grens van 15 graden passeert.

In het noorden is het iets minder zacht, maar met temperaturen rond de 14 graden is het veel warmer dan normaal. De hoogste temperaturen worden gehaald in het zuidoosten van het land. Daar kan het 17 graden worden. Normaal worden zulke temperaturen pas bereikt in april.

Vraag of jaarwisseling droog verloopt

Vorig jaar werd het op 31 december 14,1 graden in De Bilt. Dat was al een record. Met de huidige verwachting van ruim 15 graden op het hoofdstation is er een grote kans dat dit record verbroken wordt. Daarnaast komt ook het maandrecord van december in gevaar. Dat staat nu op 15,3 graden, gemeten op 24 december 1977 en 17 december 2015.

Het is wel nog de vraag of het precies om middernacht droog is. Het blijft de 31ste wisselvallig met regen en dus ook eens harde wind. Mensen die particulier vuurwerk willen afsteken moeten daar rekening mee houden.

