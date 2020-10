Streng handhaven coronamaatregelen een 'illusie'

Coronavirus LIVE | Osterhaus: Totale lockdown van 4 weken nodig, beruchte gevangenis VS moet halveren

7:58 De rechter heeft besloten dat de deuren in de horeca voorlopig gesloten blijven om het oplopend aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Er liggen vandaag 121 coronapatiënten meer in een ziekenhuis dan gisteren. Er liggen 1440 op reguliere afdelingen en 419 op de ic's. De Italiaanse regio Lombardije voert een nachtelijk uitgaansverbod in als wapen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog.