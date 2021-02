Strenge vorst zorgt voor gaten in de weg, code geel wegens gladheid

De strenge vorst heeft voor gaten in de (snel-)wegen gezorgd. Op de A16 bij de Moerdijkbrug zit zelfs een ‘enorme krater’ in het wegdek, meldt een trucker. De schade ontstaat door water of gesmolten sneeuw dat in het asfalt sijpelt. Als dat vocht uitzet ontstaan er scheuren in het wegdek. In heel het land stonden er 's ochtends files door de gaten en gladheid op de weg.

Rijkswaterstaat meldt dat op verschillende plekken in het land vorstschade is ontstaan aan het asfalt. ‘Ondanks dat we hiermee bezig zijn, kan je toch in de file komen te staan’, twittert de overheidsdienst. In totaal stonden er rond 08.45 uur zestien files met een totale lengte van 115 kilometer.

De weg is onder meer kapot op de A50 tussen Oss en Apeldoorn en de A58 tussen Tilburg en Breda.

‘Enorme krater’

Een trucker uit Werkendam deelt op Twitter een foto van een ‘enorme krater’ op de A16 bij de Moerdijkbrug

In heel het land geldt ook nog code geel wegens aanhoudende kans op gladheid. Het kan vooral glibberen worden door sneeuwresten en bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten, waarschuwt het KNMI.

De aanhoudende kou (de gevoelstemperatuur ligt in het zuidoosten in de nacht en ochtend plaatselijk onder -15 graden) heeft ook invloed op de spoordienstregeling. De NS rijdt vooral met Sprinters, op enkele trajecten ook met intercity’s. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. In Noord-Holland kunnen slechts beperkt treinen rijden vanwege sneeuwduinen op het spoor, meldt de NS.

Gezien de onzekerheden die het weer met zich meebrengt, kan de NS niet vooraf zeggen welke intercity's gaan rijden.

Bovenleidingen

Waarschuwing voor schaatsers

Reddingsbrigade Nederland raadt af om al meteen te gaan schaatsen op bevroren open water. Volgens de organisatie is het beter eerst te schaatsen op een lokale natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot.



Volgens de Reddingsbrigade vindt er op veel locaties geen deskundige controle plaats op de kwaliteit van het ijs en ontbreken waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken omdat toertochten vanwege het coronavirus niet door mogen gaan. ,,Hierdoor neemt het risico toe om in het ijskoude water te belanden’’, aldus de Reddingsbrigade.



Schaatsers op natuurijs moeten zich volgens de organisatie bewust zijn van de risico’s, zich goed voorbereiden en te allen tijde proberen te voorkomen dat ze in een noodsituatie belanden en daardoor hulp nodig hebben of zelfs gered moeten worden.



De Reddingsbrigade adviseert schaatsers om zich thuis op de hoogte te stellen van de lokale ijssituatie, aan het thuisfront te laten weten waar geschaatst gaat worden en reddingsmiddelen mee te nemen, zoals ijsprikkers om jezelf uit een wak te trekken en een reddingsklos of touw opdat anderen kunnen helpen als je door het ijs bent gezakt. Een fluitje is handig om in geval van nood mensen op afstand te attenderen dat je hulp nodig hebt.

Schaatsers in de Friese Ryptsjerksterpolder