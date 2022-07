Strengere beveiliging in Huizen na explosie, ‘sterke aanwijzingen’ voor drugsconflict

De beveiliging in straat de Roef in Huizen, waar in de nacht van zaterdag op zondag een explosief afging bij een woning, is door de gemeente opgeschroefd. Het gaat om zichtbare en onzichtbare beveiliging, aldus de gemeente. Een bewoner heeft een gebiedsverbod gekregen.

De gemeente meldt dat er ‘sterke aanwijzingen’ zijn dat het afgaan van het explosief te maken heeft met ‘een conflict in het drugsmilieu’. Gisteren zei de politie hier ook al rekening mee te houden. De bewoner van de woning waar de explosie plaatsvond, heeft uit veiligheidsoverwegingen een gebiedsverbod gekregen.

Beveiliging

Vanwege het onderzoek wil de gemeente niet meer kwijt over de beveiliging, behalve dat er sinds gisterenavond cameratoezicht is. Twee woningen werden een week eerder vanwege ‘serieuze dreiging’ gesloten, dat blijft voorlopig zo. De bewoners van drie van de vijf woningen die na de explosie werden ontruimd, mochten gisteren weer terug.

Vanwege de dreiging en sluiting van de twee woningen in de straat, kwam er een speciale bewakingseenheid in de straat. Dat werd later afgezwakt naar verscherpt toezicht. Nu is de beveiliging dus weer aangescherpt.

Onrust in de wijk

De gebeurtenissen veroorzaken volgens de gemeente veel onrust in de wijk. Gisterenavond is er daarom een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd met de politie en gemeente. De extra beveiligingsmaatregelen zijn daarna bekendgemaakt.

Burgemeester Niek Meijer van Huizen zei eerder op zondag al zich bewust te zijn van de impact op de buurt. ,,Deze dreiging richtte zich vooral op de woning waar nu de explosie is geweest, midden in een woonwijk. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Uiteraard is iedereen in de omgeving enorm geschrokken. Eerst de sluiting en nu deze explosie.”

Volgens NH Nieuws wilde de burgemeester, net als de rest van de aanwezigen, gisterenavond na de bijeenkomst niets zeggen. Wel wilde hij kwijt dat de buurt de pers in de wijk zat is. Ongevraagde personen in de straat die overal en nergens foto’s van maken, beelden schieten en interviews willen, ‘overschrijden de fatsoensnormen’, zei hij. Vragen van deze media werden door hem niet beantwoord.

Verband met andere incidenten

Afgelopen donderdag is een 42-jarige man uit Den Haag aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dreiging op woningen in Huizen, Nieuwegein en Hoef en Haag, en ook bij eerdere explosies in Hoef en Haag en Tienhoven. De politie denkt dat deze incidenten en die in Huizen verband hebben met elkaar. Volgens het Openbaar Ministerie zit de verdachte nog vast. Hij zit in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

De woning in Huizen raakte zwaar beschadigd. Niemand was op dat moment aanwezig. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie deed onderzoek en vond geen andere explosieven.