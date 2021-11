Strengere handhaving van coronabewijs? ‘Van die voetbalkantines blijven we ook straks liever weg’

Verdachte Hyron A. bekent aanslagen op drie Poolse supermark­ten

Verdachte Hyron A. (20) heeft maandag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Haarlem bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslagen op drie Poolse supermarkten. Hij zou de bommen hebben geplaatst bij vestigingen in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg.

