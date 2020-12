Stressen voor examen dat er misschien nooit komt: ‘Motivatie wordt met de week minder’

‘Seksueel motief’ bij plotse aanval op vrouw na avondje uit: ‘Mijn dochter heeft het moeilijk’

6:43 De onbekende man die in september een 34-jarige vrouw van haar fiets sloeg in het West-Brabantse Roosendaal, had mogelijk een seksueel motief. Dat maakt de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht, waarin het slachtoffer voor het eerst anoniem haar verhaal deed. ,,Ik mag nog steeds niet aan het werk.”