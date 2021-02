Strijd om opheffen avondklok nu voor het gerechtshof

Kijk hier liveDe juridische strijd rondom de avondklok gaat vandaag verder in het gerechtshof in Den Haag. Daar moet dan uitgevochten worden of de avondklok, die sinds 23 januari geldt, juridisch door de beugel kan en voldoende is onderbouwd. Of er vandaag meteen uitspraak volgt, is nog de vraag.

De rechtbank in Den Haag zette dinsdag een streep door de avondklok en oordeelde dat die uitspraak direct ingaat. Volgens de Haagse rechtbank waren daar twee redenen voor. Zo vond de rechter de wet die de avondklok mogelijk moest maken ongeschikt, omdat er een soort noodwet voor is gebruikt door het kabinet. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak voor de avondklok is.

De avondklok was daarmee meteen van de baan, maar via een turbo spoedappel wist de staat ‘s middags bij het gerechtshof af te dwingen dat de avondklok in elk geval bleef gelden tot vandaag, de dag dat inhoudelijk naar het hoger beroep wordt gekeken. De zaak bij de rechtbank in Den Haag was aangespannen door Viruswaarheid.

Volledig scherm Viruswaarheid-voorman Willem Engel (L) en advocaat Jeroen Pols (R) komen namens protestgroep Viruswaarheid aan bij het gerechtshof waar het hoger beroep over het opheffen van de avondklok dient. © ANP

Boetes

Beide partijen staan vandaag dus weer tegenover elkaar. Dat het kabinet ondertussen werkt aan een Spoedwet om de avondklok ook bij een eventuele tweede juridische nederlaag in stand te houden, houdt Viruswaarheid niet tegen. ,,We willen deze overwinning graag overeind houden, al is het maar voor al die mensen die een boete kregen en al die ondernemingen die nu om 21.00 uur ‘s avonds moeten sluiten. Zo reed ik zelf na negenen bijvoorbeeld nog wel eens langs de McDrive’’, aldus advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid.

Of er meteen vandaag een uitspraak komt, is de vraag. ,,Dat wordt aan het eind van de zitting bepaald,” aldus een woordvoerster van het gerechtshof. In dat geval blijft ook de uitvoerbaarheid van de eerdere uitspraak van de rechter geschorst en blijft de avondklok ‘oude stijl’ dus overeind tot aan de nieuwe uitspraak van het hof.

