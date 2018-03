Strijd om organiseren intocht Sinterklaas barst los

Bert Kaasschieter heeft namens de Stichting Vrienden van Sinterklaas Harderwijk vanmiddag een gesprek met de NTR om de mogelijkheden te bespreken. Kaasschieter, die tevens bestuurslid is van het Sinterklaasmuseum in Harderwijk: ,,In 2010 heeft Harderwijk ook de intocht van Sinterklaas georganiseerd en dat was van alle kanten een geslaagd feest, ook voor de NTR.''



De gemeente Harderwijk steunt de kandidatuur. Burgemeester Harm-Jan van Schaik: ,,We hebben de draaiboeken van 2010 nog in de kast liggen. Natuurlijk is de situatie nu anders, gezien de Pietendiscussie, maar we zijn daar niet bang voor. Sinterklaas is het grootste kinderfeest in ons land, dat mag niet in het water vallen, Harderwijk wil er een positief feest van maken. Met onze nieuwe boulevard en het Waterfront is Harderwijk heel geschikt voor een mooie intocht.''