Strijd tegen klimaatverandering: meer stadsgroen en weg met de ‘onderhoudsarme’ tuin

Lekker bakken in de zon? De prijs betaal je na je vijftigste

Bij tropische temperaturen als vandaag hebben we allerlei smoesjes om niet te hoeven smeren: ‘mijn velletje is wel wat gewend’ of ‘ach, dat is morgen bruin’. De prijs betaal je na je vijftigste, waarschuwt Maud Jansen, dermatoloog aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

9:47