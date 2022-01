Stroomnet is vol en dat gaan we merken: wachten op zonnepanelen en één op de drie straten open

Het halve dorp was er voor uitgelopen. In Rutten, een 1700 zielen tellende gemeente in de Noordoostpolder, werd afgelopen 10 september Het Klavier officieel in gebruik genomen. Twee scholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, een dorpshuis en de plaatselijke voetbalclub zijn sinds begin 2021 in het gloednieuwe complex ondergebracht, dat geheel gasloos is gebouwd.