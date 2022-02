Student Aivin bedenkt naam voor grootste sterrenstelsel dat ooit is ontdekt

Aivin Gast studeert aan de Somerville University of Oxford en is onderzoeksstagiair bij de Leidse Sterrewacht onder Martijn Oei. Hij kreeg de taak om handmatig naar gigantische radiosterrenstelsels te zoeken met behulp van afbeeldingen die zijn gemaakt door telescoopnetwerk LOFAR, dat in Drenthe ligt. De daarmee verzamelde gegevens sturen ze dan door naar een internationaal team van wetenschappers uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Mythologische reus

En dat leidde dus onlangs tot de ontdekking van een gigantisch sterrenstelsel, zoals de Melkweg waar de Aarde zich in bevindt dat ook is. Alleen dan op ongeveer 3 miljard jaar afstand. Aivin stelde de naam Alcyoneus voor, vernoemd naar het verhaal van een reus die vocht tegen de held Hercules om de heerschappij over de kosmos in de Griekse mythologie. Alcyoneus heeft de grootste structuur van een enkel sterrenstelsel in het voor mensen nu bekende universum.