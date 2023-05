Student hoeft minder punten te halen om door te mogen gaan met opleiding, universiteiten boos

Heeft een student aan het eind van het tweede studiejaar minder dan 60 studiepunten behaald, dan mag een hogeschool of universiteit volgens het voorstel van Dijkgraaf diens opleiding alsnog stopzetten en de student doorverwijzen naar een andere, passende studie. Dat geldt ook voor studenten die al in het eerste jaar aantoonbaar onvoldoende stappen zetten bij het studeren.

Druk verlagen, welzijn verbeteren

Dijkgraaf: ,,Ik wil de druk in het systeem verlagen en zo het welzijn van studenten verbeteren. Ik hoor keer op keer in gesprekken met studenten dat ze veel prestatiedruk ervaren. Ook uit onderzoek blijkt dat het mentaal welzijn van studenten onder druk staat. Het bindend studieadvies zou studenten moeten ondersteunen bij het vinden van een balans tussen hun welzijn en de studievoortgang, maar de nadruk ligt nu vooral op de studievoortgang.”

Universiteiten zien nadelen

De universiteiten zijn ontevreden over het plan. Volgens hen is er geen verband bekend tussen een soepeler regeling en verbeterd studentenwelzijn. Sterker nog, de maatregel zou juist betekenen dat opgelopen achterstanden niet worden ingehaald, studenten later alsnog uitvallen en er meer financiële druk op komt te staan. Studentenbegeleiders en docenten krijgen nog meer op hun bordje, en er zijn extra voorzieningen nodig zoals studentenhuisvesting. Terwijl die voorzieningen nu al schaars zijn.

Studentenorganisaties zijn juist blij met het kabinetsvoorstel. ,,Een goede zet”, stelt voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): ,,Uit onderzoek na onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met het welzijn van studenten. We moeten eerlijk zijn en erkennen dat het bindend studieadvies daar een grote rol in speelt.” Daarnaast word het middel volgens hem ‘vaak ingezet om studenten zo snel mogelijk van de hogeschool of universiteit af te trappen als ze niet genoeg rendement opleveren’.