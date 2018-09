Student zit in de rats over registratie studieschuld

Het ministerie van Onderwijs heeft bij het invoeren van het leenstelsel beloofd dat een studieschuld buiten het register zou blijven. Toch wil BKR dat alsnog graag geregeld zien. Uit een interne e-mail van BKR, die deze krant heeft ingezien, blijkt dat het een groot lobbykantoor in de arm heeft genomen om aan te haken bij de zorgen die er bestaan over de gevolgen van te hoge studieschulden. 'Die situatie maakt dat er nu een opportunity ligt om het registreren van de studieschuld ook in Den Haag breder onder de aandacht te brengen.'

Brandbrief

Het ISO vreest dat de studieschuld weer onder het vergrootglas komt. ,,Studenten moeten niet worden afgerekend op het feit dat ze noodgedwongen moeten lenen voor hun studie'', stelt voorzitter Tom van den Brink. Volgens het ISO moet juist meer gebeuren om te voorkomen dat studenten onnodig veel lenen. Want ook zij zitten niet te wachten op te hoge maandlasten. De organisatie hamert op preventie door DUO (die de leningen verstrekt) in plaats van straf achteraf.

Zorgen

Volgens BKR is er niets aan de hand. ,,We maken ons zorgen over de schuldenproblematiek van studenten en denken graag mee over oplossingen'', reageert woordvoerder Hans van Zon. BKR stelt dat 20 procent van de afgestudeerden met een lening een betalingsachterstand heeft. Ook zou ruim de helft van hen niets over een studieschuld zeggen tijdens een hypotheekgesprek bij de bank.