'Studente Tanja Groen (18) in 1993 in leeg graf gelegd', grote operatie op begraafplaats Maastricht

VIDEODe politie opent vandaag een graf op het kerkhof aan De Beente in Maastricht in de coldcasezaak Tanja Groen. De 18-jarige eerstejaarsstudente verdween in de nacht van 31 augustus 1993 toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse Gronsveld. De vermissing van Tanja Groen is een van de bekendste onopgeloste coldcasemisdrijven uit de jaren 90.

De politie laat vanochtend weten ‘nieuwe en interessante informatie’ te hebben ontvangen over de plek waar het lichaam van Tanja Groen mogelijk begraven is. ,,De informatie leidde naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem aan De Beente in Maastricht”, aldus de politie.

Het scenario is dat iemand het lichaam van Tanja Groen in een vers gedolven graf heeft gelegd en dat er daarna een man in is begraven, zo laat Peter R. de Vries aan deze site weten. Dit graf wordt daarom opengemaakt. De begraven persoon, waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt, heeft volgens de politie helemaal niets met haar verdwijning te maken.

Moordenaars

De zaak-Tanja Groen houdt de politie al vele jaren bezig en staat daarom prominent op de coldcasekalender, die onder meer in gevangenissen en klinieken sinds een aantal jaar wordt uitgedeeld. Diverse moordenaars werden door de jaren heen met haar verdwijning in verband gebracht, tot en met de Belgische misdadiger Marc Dutroux aan toe.

De voor moord veroordeelde Wim S. uit het Brabantse Geldrop zou ooit in de gevangenis hebben opgebiecht dat hij de dader was. Nooit was er een concrete aanwijzing. Tanja’s ouders lieten tien jaar geleden dna achter bij de politie in Maastricht, voor het geval ooit kleding of botten zouden worden gevonden.

Tanja Groen al 25 jaar vermist

‘Ondraaglijk’

De ouders van Tanja Groen vinden de zoektocht op het kerkhof in Maastricht ‘heel spannend’. ,,Het is meer dan 26 jaar geleden dat onze dochter spoorloos verdween. De onzekerheid over haar lot is voor mijn man, onze kinderen en mij al die tijd ondraaglijk geweest”, laat Corrie Groen, de moeder van Tanja, in een verklaring weten. ,,Dit heeft ons elke dag beziggehouden. Wij zouden heel opgelucht zijn als aan deze onzekerheid nu een einde komt en we onze dochter thuis kunnen brengen.“

Corrie en Adrie Groen realiseren zich dat ze nog moeten afwachten of hun dochter echt op de begraafplaats van de katholieke kerk aan De Beemte in Maastricht ligt. ,,Maar ons is duidelijk gemaakt dat het niet om zomaar een tip gaat. Het is voor ons heel spannend. Wij hopen dat we eindelijk, eindelijk antwoord krijgen op onze vragen. Alles is beter dan de twijfels en onzekerheid waarmee we al zo lang leven.”

Afgesloten

Het onderzoek staat overigens los van de overleden man die in het graf ligt. Deze heeft net als zijn nabestaanden niets met de verdwijningszaak te maken, aldus de politie. De nabestaanden reageerden geschokt toen de politie hen belde met het nieuws, maar geven volledige medewerking aan het onderzoek aan het graf, dat de hele dag duurt. De begraafplaats is woensdag afgesloten.

De familie van Tanja is op de hoogte gesteld en wordt bijgestaan door Peter R. de Vries. Die laat aan deze nieuwssite weten dat de tip al een paar maanden oud is en dat verder rechercheren tot deze zoekoperatie heeft geleid.

Verdwijning

De destijds 18-jarige eerstejaarsstudente gezondheidswetenschappen verdween in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 toen ze van een feestje bij studentenvereniging Circumflex in Maastricht terugfietste naar haar kamer in Gronsveld. Daar kwam ze nooit aan.

Gemist werd ze pas drie dagen later, door haar ouders. Tanja was niet zoals afgesproken op vrijdagmiddag om kwart over twee met de trein naar huis gekomen. Haar ouders belden haar huisbaas. ,,Ze was niet thuis. Haar tas stond hier nog”, vertelde de huisbaas toen aangeslagen.

De route van het centrum van Maastricht naar het dorp Gronsveld, waar Tanja aan de Rijksweg op kamers woonde, stond al langer bekend als onveilig en onaangenaam. ,,Of je nou langs de Maas gaat, via een fietspad langs de rijksweg of via een fietspad langs de A2: er zitten donkere, onverlichte stukken in. Overdag valt zoiets niet op, maar toen ik voor het eerst ‘s avonds langs die weg kwam, heb ik heel hard gefietst. Wij zijn nu ook erg bang geworden”, vertelden studenten toen.

Geen verbroken relatie

Tientallen politieagenten, een helikopter en drie speurhonden kamden een paar dagen na de vermissing het complete gebied uit, maar zonder resultaat. De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. ,,Daar houden we ernstig rekening mee, omdat nog geen enkel spoor van haar is gevonden, maar ook gezien de uitlatingen van ouders en studenten”, zei een woordvoerder toen.

,,Je mag aannemen dat Tanja een serieuze studente was, die haar afspraken altijd nakwam. Ze leek geen reden te hebben om weg te blijven: geen verbroken liefdesrelatie, geen studie die niet liep.” Een mede-student waarmee deze krant destijds sprak bevestigde dat: ,,Tanja is een rustig meisje: drinkt niet, rookt niet, heel verlegen. Niet iemand die iets geks zou doen.”

Signalement

De uit tweehonderd leden bestaande studentenvereniging Circumflex verspreidde na de verdwijning posters in het centrum van Maastricht met het signalement van Tanja. ‘Lengte 1.70 meter, een fris en goed verzorgd uiterlijk (geen makeup-gebruikster), donkerbruine ogen, donker haar tot over de schouders, in bezit van zwarte fiets en groene liederenbundel (van de studentenvereniging - red.) Kleding: blauwe spijkerbroek, roze T-shirt met opschrift: 020 Tanja, een grijze pullover, donkerblauw sportjack en zwarte schoenen met zilverkleurige clips.’

Stoffelijke resten

In de afgelopen jaren werden vaker zoektochten gedaan na tips, maar die leverden tot nu toe niets op. In 2012 werd een fiets uit de Maas opgedoken, maar die bleek niet van haar te zijn.

Mochten er vandaag stoffelijke resten van een vrouw gevonden worden, dan wordt er bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verder onderzoek gedaan. Dat zal enkele weken in beslag nemen.

Vermissingszaken in Nederland Jaarlijks raken 40.000 mensen zoek in Nederland, voor kortere of langere tijd. Hun zaken komen terecht in Zoetermeer, bij het landelijk bureau vermiste personen van de politie, of bij de specialist vermiste personen in hun regio. Sinds kort hebben alle eenheden van de nationale politie zo’n speciale coördinator voor vermissingszaken. Lang niet alle vermissingen trekken zoveel aandacht als die van, bijvoorbeeld, Lisanne Froon en Kris Kremers dit jaar in Panama. Op de politiewebsite met vermisten verschijnen jaarlijks zo’n zeshonderd nieuwe namen en gezichten, veelal in relatieve stilte. De politie gaat er niet bij elke vermissing vol in, vertelt Irma Schijf, teamleider bij het landelijk bureau vermiste personen. ,,De meldingen waarbij dat nodig is moet je eruit halen. Als iemand niet op school of op het werk verschijnt, is dat raar. Tenzij het iemand is die regelmatig wegblijft; dan is zijn afwezigheid minder alarmerend.” ,,Wij nemen wel iedere vermissing serieus”, zegt Bob Willemsen, specialist vermiste personen in Limburg. ,,Want het kan verkeerd gaan. Een meisje kan twintig keer zijn weggelopen, maar de eenentwintigste keer onder dwang van een vriendje in een hotel zitten om voor hem geld te verdienen.” Als er geen aanwijzingen zijn voor levensgevaar, zijn de mogelijkheden voor de politie beperkt. Een telefoon natrekken mag niet. Een zaak komt pas bij de recherche terecht als er sprake lijkt van een misdrijf. Een vermiste wordt wel meteen ‘gesignaleerd’, zodat agenten in het hele land naar hem of haar kunnen uitkijken. De politie kan via burgernet een sms laten uitgaan in een bepaald gebied. En ten slotte kan een vermissing op politie.nl komen te staan, als de familie dat wil. Dat laatste doet Schijf niet te snel. ,,Want stel dat iemand weer opduikt, en twee jaar later solliciteert. En dat de baas dan via Google terugvindt dat die iemand ‘in verwarde toestand het huis heeft verlaten’.” De beschrijvingen op politie.nl zijn daarom zo sec mogelijk.

Zoekactie begraafplaats Maastricht in zaak Tanja Groen

Adrie en Corrie Groen, de ouders van de sinds 1993 vermiste Tanja