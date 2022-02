Studenten demonstreren voor volledige compensatie leenstelsel: ‘Dit is schamele fooi’

Minister: Frauderen met toetsen kan aangifte en slecht cijfer opleveren

Leerlingen die frauderen met toetsen zijn ‘oliedom’ en kunnen te maken krijgen met ernstige gevolgen, zoals een vette onvoldoende of zelfs aangifte bij de politie. Dat zegt onderwijsminister Dennis Wiersma vandaag na berichten over toetsfraude via sociale media.

15:32