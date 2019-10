Studenten haken opvallend vaak af bij lerarenopleidingen

De studenten die aan de lerarenopleiding beginnen om een taal te kunnen doceren, vallen bovengemiddeld vaak uit in het eerste jaar. Terwijl van de hbo-studenten 84,3 procent in het tweede jaar nog steeds een opleiding volgt, is dat percentage onder deze leraren-in-spe met 77,6 procent beduidend lager. Bij de exacte vakken gaat ruim 80 procent van de studenten door naar het tweede jaar. Dat zijn er weliswaar meer, maar het aantal ligt nog steeds onder het landelijk gemiddelde.

Slecht nieuws

Deze cijfers zijn slecht nieuws voor middelbare scholen. Zij kampen met een groeiend lerarentekort, met name bij vakken als Duits en wis- en natuurkunde. Om het lerarentekort omlaag te krijgen, probeert het kabinet met onder meer zij-instromers en verkorte lerarenopleidingen meer docenten voor de klas te krijgen. Volgens de onderzoekers van de Keuzegids hbo - die elk jaar verschijnt en studenten helpt bij een studiekeuze - is er echter meer nodig. ,,Hoewel de instroom van de lerarenopleidingen de afgelopen drie jaar is gestegen, lost dit niets op als studenten de opleiding vervolgens niet afmaken. Het is tijd voor de volgende stap: het vergroten van het studiesucces”, stellen zij.



De sportstudenten scoren ook ondergemiddeld, maar doen het het beste van alle leraren-in-spe. Van hen haalt bijna 45 procent in vijf jaar de eindstreep en gaat dik 82 procent door naar het tweede jaar.



De onderzoekers van de Keuzegids kunnen niet precies verklaren waardoor er zo'n grote uitval is bij de lerarenopleidingen. ,,In de studentenoordelen valt vooral op dat ze vinden dat de studielast niet goed over een jaar is verspreid", aldus data-analist Asta Laterveer. Ook vinden ze het lastig om deadlines te halen en onvertraagd door de studie heen te komen.