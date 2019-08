Studenten moeten door systeemfout vandaag zelf voor OV betalen

Teruglezen: Thijs H. bekent moorden, justitie vermoedt geveinsde psychose

11:13 Verdachte Thijs H. bekent de drie moorden op wandelaars in Den Haag en Heerlen, begin mei. Hij kreeg daarvoor ‘opdrachten’ via kentekens en tv-programma's, zo bleek tijdens de eerste rechtszitting vandaag in Maastricht.