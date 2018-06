Studenten ontevreden over beheersing Engels onder docenten

Aanslag Telegraaf: Vluchtauto gestolen in Woerden, gedupeerde baalt enorm

27 juni De vluchtauto die gisteren werd gebruikt bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf, is gestolen in Woerden. De Audi RS5 werd afgelopen nacht brandend aangetroffen in Amsterdam-Noord vlakbij de Ring. Volgens Abdul Beydilli (27) uit Woerden gaat het om de wagen die in maart bij zijn autobedrijf verdween.