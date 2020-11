Studenten over een leven zonder reuring: ‘Dit zou de tijd van mijn leven moeten zijn’

Stemmingsklachten, verminderde motivatie, concentratieproblemen en gebrek aan dagelijks structuur: Annelies Aquarius weet hoe hard sommige studenten worden geraakt door de gedeeltelijke lockdown. Als voorzitter van de sectie studentenpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen, en als psycholoog aan Tilburg University, weet ze dat veel studenten vol zorgen door het leven gaan. ,,Soms tobben ze over hun gezondheid of die van hun familie, over het vinden van een baan en hun toekomst­perspectief.’’