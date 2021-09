Studentencorps Amsterdam schaft ontgroening disputen af na geweld

Toekomst sterrenres­tau­rants Wolfslaar en Monarh ongewis door Bi­bob-onderzoe­ken naar eigenaar

19:05 BREDA/ TILBURG - De sterrenrestaurants Wolfslaar in Breda en Monarh in Tilburg hangt mogelijk sluiting boven het hoofd. In beide steden lopen (nieuwe) Bibob-procedures naar de integriteit van eigenaar Danny Kovacevic.