Studentenvereniging Vindicat royeert vijftien leden na ‘corona-feestje’

De Groninger studentenvereniging Vindicat atque Polit schrapt het lidmaatschap van vijftien leden. Dit omdat ze afgelopen nacht een feestje vierden in het verenigingsgebouw aan de Grote Markt. Dat was in strijd met de coronamaatregelen, reden waarom ze werden bekeurd door de politie.

De politie kreeg omstreeks 01.00 uur een melding over een mogelijk feestje in de Vindicat-sociëteit. In het gebouw troffen agenten vijftien personen aan die allemaal op de bon werden geslingerd, meldde Dagblad van het Noorden vanmorgen. ,,Ze hebben zich niet aan de noodverordening gehouden en zijn daarvoor beboet’’, verklaarde een politiewoordvoerder.

Het bestuur van de studentenvereniging zegt in een reactie ‘vol ongeloof’ kennis te hebben genomen van het incident en bestempelt het als een ‘illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie’. Die was volgens haar niet alleen in strijd met het coronabeleid van de overheid maar ook met dat van de vereniging.

,,Niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteren wij niet van onze leden. We zijn blij dat de politie deze ongepaste samenkomst in ons gebouw heeft gestopt en dat de betreffende individuen zijn beboet. Ook zullen zij verwijderd worden van de vereniging. Wij willen niets te maken hebben met dit gedrag. In deze tijden is het erg belangrijk dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen’’, luidt het in een persbericht op de website van de studentenvereniging.

Omstreden

Vindicat is omstreden vanwege meerdere incidenten door de jaren heen. Zo doken in 2016 foto’s op van aspirant-leden die met het hoofd op tafel worden gedrukt, een golfclub tegen hun keel kregen, werden overgoten met bier en houten stokken in hun mond hadden. In 2017 werd een lid veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur, omdat hij tijdens een ontgroeningsritueel op het hoofd was gaan staan van een aspirant-lid. De 18-jarige Rogier liep daardoor hersenletsel op plus een breuk in zijn schedel.

In mei 2018 werd bekend dat een lid aangifte had gedaan van mishandeling op de sociëteit tijdens de laatste nacht van de Kermesse d’Hiver in december 2017, een groot driedaags feest van Vindicat. De studentenvereniging meldde het incident niet. Dat is in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen. Die gedragscode voor studentenverenigingen is ondertekend door ongeveer zestig verenigingen, inclusief Vindicat, verklaarde een woordvoerster van de Rijksuniversiteit Groningen destijds.

In dezelfde maand werd volgens het Groningse nieuwsblog Sikkom de arm gebroken van een lid tijdens een evenement genaamd Buitenspelen. Het geweldsincident kwam aan het licht via een beroep van het nieuwsblog op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), waarbij de communicatie tussen de gemeente en Vindicat over de laatste twee jaar werd opgevraagd. Toen de politie onderzoek wilde doen, weigerde het bestuur van Vindicat de naam van de verdachte te geven. Daarom liep het onderzoek spaak, schreef de burgemeester in een brief aan Vindicat.

De studentenvereniging meldde in een reactie aan de burgemeester niet te hebben meegewerkt vanwege privacy van leden. Omdat de betrokkenen geen aangifte wilden doen, was de studentenvereniging naar eigen zeggen niet verplicht om de politie informatie te geven.

Voor de Groningse burgemeester Peter den Oudsten was dit in juli 2018 aanleiding om een bestuurlijke waarschuwing uit te delen.