Succes is erg mager, maar missie Mali blijft

De Nederlandse missie in Mali wordt, ondanks eerdere felle kritiek, gewoon verlengd. Dat geldt ook voor missies in Afghanistan en Irak, waarover nog voor Kerstmis moet worden beslist. Ook die zijn niet onomstreden.

De missie in Mali is de dodelijkste VN-vredesmissie van dit moment. Sinds de zomer van 2013, toen de missie op uitnodiging van de Malinese regering begon, vielen er onder de uitgezonden militairen 146 doden. Alleen bij de VN-missie in Joegoslavië vielen in de jaren 90 meer doden. Ook vier Nederlanders kwamen om het leven: twee bij een helikoptercrash in 2015 en twee bij een schietoefening met een mortiergranaat in 2016.



Vanwege dat laatste ongeluk werden er in september vraagtekens gezet bij de missie in Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) kwam met een vernietigend rapport: de gebruikte granaten deugden niet, waren niet of slecht gecontroleerd en werden bij veel te hoge temperaturen bewaard. Minister Jeanine Hennis van Defensie trad af, met in haar kielzog Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.

Opgelost

Maar alle problemen zijn nu opgelost, stelt de nieuwe Defensieminister Ank Bijleveld, die bekende het dossier 'met gezonde argwaan' te hebben bekeken. Alle verdachte munitie is vernietigd en de medische zorg voldoet na aanpassingen plots aan alle eisen. De Kamer reageerde grotendeels verbaasd, maar ook gerustgesteld.



De Tweede Kamer rondt het debat over de verlenging vandaag af. De partijen hebben nog wel vragen over wat de 300 Nederlandse militairen, die vooral inlichtingen verzamelen, daar nu eigenlijk bereiken.



Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil niet spreken van successen, maar van 'succesjes'. Volgens haar collega van Buitenlandse Zaken, minister Halbe Zijlstra, is de situatie in het land sinds 2013 wel iets verbeterd. ,,Het dreigde af te glijden naar een kalifaat." Hij zinspeelt erop dat dit niet de laatste verlenging is om Mali erbovenop te helpen.

Afghanistan

Ook Afghanistan, waar Nederland sinds 2002 actief is, is een kwestie van de lange adem. Ook hier wil het kabinet onze 100 militairen langer houden als onderdeel van een missie met adviseurs die leger en politie ondersteunen. De situatie in het land is verslechterd. De taliban hebben terrein gewonnen en de regering is vleugellam.