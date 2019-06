Superherkenner Robert heeft al meer dan 250 criminelen herkend

In een flits herkent hij hem: ‘Fat’ Freddie Thompson, één van de meest gevreesde Ierse gangsters. Dat is bijna onmogelijk, want de man rijdt aan de overkant van de Overtoom, een straat met twee trambanen in het midden. Ondanks al die meters tussen hen in weet de agent het zeker. Hij voelt zoals altijd de adrenaline door zijn lijf gaan.



Robert (nu 33) zet het zwaailicht aan en keert zijn politieauto. Als de auto aan de kant staat en hij om een identiteitsbewijs vraagt, laat de man een kopie van een slecht vervalst paspoort zien. ,,Ik wist al lang dat hij het was, maar het spel blijft leuk. Dus ik vertel hem dat hij gezocht wordt en is aangehouden.’’