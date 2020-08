Supermarkt dichtgetimmerd na schenden coronaregels, Utrechter houdt inzamelactie

Volgens de Veiligheidsregio Twente is er bij 21 controles van handhavingsambtenaren in totaal 18 keer een overtreding van de corona-maatregelen vastgesteld. Op deze momenten zou het te druk zijn geweest in de supermarkt. Daardoor was er geen sprake van anderhalve meter afstand tussen klanten. Aan Berning is in totaal voor 50.000 euro aan boetes opgelegd, voordat vorige week onder begeleiding van zo’n twaalf agenten de supermarkt is verzegeld.



Het zegel is echter verbroken, wat betekent dat het pand tussentijds toch is betreden. Berning is niet bereikbaar voor commentaar, maar vertelde vorige week bij de sluiting dat zijn vader naast de supermarkt woont en vanwege een kapot slot de deur van de supermarkt tijdelijk als zijn eigen voordeur gebruikte.



De Veiligheidsregio Twente onthoudt zich van commentaar over de houten blokkade, omdat er gisteren opnieuw overleg is gevoerd met Berning over een heropening. De Veiligheidsregio blijft volhouden dat zij hoopt dat de winkel op korte termijn open kan. Ondertussen staan veel Duitse vaste klanten voor een dichte deur. Via social media vraagt Berning hen snel terug te komen, als de winkel weer open gaat.