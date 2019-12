Supermarkt Dirk biedt excuses aan voor stripboek over 'Jezus als meisje'

Supermarktketen Dirk heeft haar excuses aangeboden voor een recente winactie in haar maandblad Ditjes en Datjes . Lezers konden via het gratis magazine drie exemplaren winnen van het stripboek Jezus was een meisje. De supermarktketen kreeg veel commentaar, onder meer omdat er in de strip gespot zou worden met Jezus.

De winactie staat vermeld in het decembernummer van Ditjes en Datjes, het bekende blad dat elke maand in een oplage van 650.000 exemplaren verschijnt bij alle supermarkten van Dirk en slijterijen van DirckIII. De actie staat ook op de website van Ditjes en Datjes, maar daar is hij inmiddels (deels) offline gehaald. De afbeelding is weg, maar de prijsvraag is nog steeds in te vullen.



De christelijke nieuwssite CIP (Christelijk Informatie Platform) berichtte vandaag zeer ontstemd over de winactie. Volgens het platform probeert Dirk met de promotie van het stripboek ‘doelbewust in te zetten op het beledigen en schofferen van christenen’.



Volgens CIP blijkt dit onder meer uit de opruiende kop die er volgens de site boven is geplaatst. Ook de begeleidende tekst laat volgens CIP niets aan de verbeelding over. Het stripboek is ‘godslastering’ en wordt tot afschuw van het platform ook nog eens aangeprezen ‘als een mooi geschenk voor onder de kerstboom’.

De winactie citeert onder meer uit de promotietekst voor het stripboek die op de achterflap van het boek te lezen is. ‘Eén van de grootste dwalingen in de historie van het geschreven woord is ongetwijfeld de aanname dat Jezus Christus een man zou zijn geweest’, schrijven auteurs Mark Mieras en Jan Bart Dieperink van Jezus was een meisje.

Op sociale media wordt al enkele dagen flink gereageerd op de winactie. De christelijke en streng conservatieve vereniging CitizenGO is zelfs een petitie gestart. ‘Met het aanprijzen en verspreiden van deze godslasterlijke strip beledigt u uw christelijke klanten ten diepste. Wij verzoeken u met klem te stoppen met het aanprijzen en verspreiden van deze godslasterlijke strip’, zo staat er bij de petitie te lezen. Tegen CIP vertelt een woordvoerder van CitizenGO dat wanneer Dirk de winactie niet stopt, de organisatie haar leden gaat oproepen voortaan ergens anders boodschappen te doen. Inmiddels zouden ruim 20.000 mensen de petitie hebben getekend.

Spijt en excuses

Supermarktketen Dirk laat vandaag weten spijt te hebben van het promoten van het stripboek. Op de website van Ditjes en Datjes is een officiële verklaring te lezen. Hierin staat staat dat de supermarkt ‘op geen enkele manier lezers of groepen in de samenleving wil beledigen of kwetsen’.

Het spijt de supermarktketen dat veel mensen aanstoot hebben genomen aan de publicatie. ‘Op geen enkele wijze wil Dirk zich inlaten met kwesties over geloof en politiek uit respect voor ieders levensopvatting. Als wij met de aandacht voor dit stripboek hier desondanks toch aanleiding toe hebben gegeven, dan bieden wij hiervoor onze oprechte excuses aan.’

Het stripboek Jezus Christus was een meisje werd vorig jaar uitgebracht door Jan Bart Dieperink (ontwerper, illustrator en cartoonist) en Mark Mieras (wetenschapsjournalist). Ook op Bol.com krijgt het boek overigens veel commentaar van christenen. De strip is volgens de schrijvers een vrolijke, blasfemische satire over de jeugdjaren van Jezus Christus. ‘Ontwapenend én onthullend’, in hun woorden.