Supermarkt negeert coronabevel tot sluiting: ‘Dacht het niet’

Supermarkt Berning in het Twentse dorp Noord-Deurningen is van plan de coronastraf tot sluiting van de zaak te negeren. Dat zegt eigenaar Raymond Berning. Zijn ziel en zaligheid zit in de winkel en die laat hij zich niet afpakken. Donderdag moet de super dicht zijn.

Dinsdag werd bekend dat de supermarkt in het grensdorp de deuren moet sluiten op last van de Veiligheidsregio Twente. Berning zou bij herhaling de coronaregels aan zijn laars hebben gelapt.

Voor zover bekend is Berning de eerste supermarkt in Nederland die met een zo drastische maatregel wordt geconfronteerd. De ondernemer vertelde eerder al een boete van 50.000 euro te hebben gekregen. Volgens hem voldoet hij wel aan de regels.

Woensdagochtend zei Berning dat hij niet van plan is de zaak dicht te doen op donderdag. Hij kondigt bovendien een kort geding aan. „Ik ben 363 dagen in het jaar open, offer mijn gezinsleven op voor de zaak en dan zal een of andere pipo van de Veiligheidsregio bepalen dat mijn winkel dicht moet. Dacht het niet”, zegt Berning.

Steun online



Op social media verschijnen er steunbetuigingen. Zo is er door Onrecht TV een petitie aangemaakt op de winkel open te houden. Natalie Boetzkes uit Hengelo van de Vrije Tukkers, die zich tegen het nieuwe normaal verzetten, vindt de maatregel veel te ver gaan en spreekt van willekeur.



Op Facebook wordt opgeroepen om donderdagochtend 8.00 uur bij de supermarkt te zijn om de ondernemer te helpen.

De Veiligheidsregio wil vooralsnog niet eerder dan donderdag 13.00 uur tijdens een reguliere persconferentie nader ingaan op de maatregelen. Volgens woordvoerder Ton Kamp is dit procedureel de beste weg. Woensdag krijgt Berning de brief van de Veiligheidsregio waarin staat dat hij dicht zal moeten. Volgens Kamp is het goed dat hij die rustig tot zich kan nemen en is het onverstandig als de Veiligheidsregio nu al de aanval van Berning pareert die de publiciteit heeft gezocht.

Niet reëel

Op de vraag of dit betekent dat Berning op basis van de inhoud van de brief misschien vrijdag al weer open zou kunnen na het nemen van maatregelen, aarzelt de woordvoerder even. „Dat lijkt met niet realistisch”, zegt hij dan. „Daarvoor moeten twee partijen het met elkaar eens worden”.

Kamp wil slechts het volgende kwijt. Formeel is het zo dat niet de Veiligheidsregio de zaak sluit, maar dat Berning de opdracht heeft om dat zelf te doen. Berning is wel degelijk herhaaldelijk gewaarschuwd.

Weloverwogen

„De coronacrisis duurt al zestien of zeventien weken. Pas deze week is het besluit genomen tot deze maatregel. Het is echt een ingrijpend besluit en de Veiligheidsregio is zeker niet over één nacht ijs gegaan”.

Kamp zegt verder dat het enkel en alleen een coronamaatregel is. Eerder akkefietjes met opsporingsambtenaren in de gemeente Dinkelland zelf, spelen volgens hem geen rol. Berning denkt dat dit wel het geval is.

We spraken de eigenaar van de supermarkt dinsdag in zijn winkel. Bekijk hieronder de video: