Supermarkten gaan toch zelf blikjes inzamelen

Supermarkten gaan toch blikjes inzamelen wanneer daar statiegeld op is ingevoerd. Dat meldt Stichting Afvalfonds Verpakkingen, dat in opdracht van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en branchevereniging voor voedselproducenten Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werkt aan een innamesysteem.

Het plan was eerder om duizenden inleverpunten voor statiegeldflesjes en -blikjes vooral buiten supermarkten te plaatsen. Supermarkten hadden al wel de garantie gegeven dat er in 1500 winkels blikjes kunnen worden ingeleverd. Dat is ongeveer een kwart van het totaal in Nederland. Het CBL kon woensdag nog niet zeggen of straks alle supermarkten blikjes gaan inzamelen. Duurzaamheidssupers Ekoplaza en Marqt maakten eerder deze week bekend dat wel te gaan doen.

Gemeenten waren tegen het plan om inleverpunten te plaatsen in de openbare ruimte omdat ze beslag leggen op die ruimte. Ze wilden ook weten wie er verantwoordelijk zou worden voor het schoonhouden van de ruimte rondom de punten.

Supermarkten wilden liever niet inzamelen, omdat het ruimte en geld kost. Daarbij zouden er in de supers ook veel blikjes worden ingeleverd die op andere plekken worden gekocht. Ook hygiëne was voor de branche een bezwaar want blikjes zijn open, in tegenstelling tot statiegeldflessen.

Vergoeding

Het CBL laat weten dat supermarkten nu een ‘adequate vergoeding’ gaan krijgen voor het verwerken van de blikjes. Waar die vergoeding vandaan komt en hoe hoog die is, kon een woordvoerster van de brancheorganisatie nog niet zeggen. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over het statiegeldsysteem voor blikjes.

De belangenbehartiger van de supermarkten is nog steeds voor een nieuw, landelijk inzamelsysteem waarmee in de toekomst ook andere verpakkingen en producten kunnen worden ingezameld. Supermarkten kunnen volgens het CBL de groei van retourverpakkingen ‘niet blijvend in de winkel opvangen'.

Volgens de nieuwe regels moet minimaal 90 procent van de blikjes straks gescheiden worden ingezameld om te worden gerecycled. Door 15 cent statiegeld in te voeren, hoopt het kabinet te voorkomen dat afval in het milieu belandt, zoals nu jaarlijks met veel blikjes gebeurt. Het statiegeld op blikjes wordt op 31 december ingevoerd.