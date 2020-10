Supermarkten Utrechtse binnenstad om 22:00 uur dicht om run op alcohol te voorkomen

Afgelopen weekeinde ontstond grote drukte bij een aantal supermarkten in het centrum. Bezoekers die om 22.00 uur cafés en restaurants moesten verlaten vanwege de verscherpte coronamaatregelen, kochten bier en wijn om thuis of in een van de parken in de stad verder te drinken. Volgens een woordvoerder is in overleg met de supermarkten in de binnenstad besloten tot vervroegde sluiting op drie dagen in de week.