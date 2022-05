Supporters ADO bestormen veld na verlies tegen Excelsior, ME voert charges uit rondom stadion

Het is onrustig in en rondom het stadion van ADO Den Haag na de verloren wedstrijd tegen Excelsior. De Mobiele Eenheid voerde charges uit zette politiehonden in. Volgens de politie is er ‘fors geweld gebruikt in de richting van agenten en zijn er inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.

Direct na de winnende penalty van Excelsior gingen de supporters van ADO Den Haag het veld op. De Mobiele Eenheid was in het stadion aanwezig om de spelers en de arbitrage ‘in veiligheid te brengen’. ,,Wij roepen iedereen op om rustig naar huis te gaan”, aldus de Haagse politie.

Na de laatste penalty vierden de spelers van Excelsior kortstondig feest, waarna ze zich snel richting de kleedkamer moesten begeven. De politie in Den Haag meldt dat er ‘ongeregeldheden uitbraken’ en dat het onrustig is rondom het stadion. ADO vraagt haar supporters ook om rustig het stadion te verlaten en naar huis te gaan.

,,Supporters gebruiken fors geweld in de richting van onze collega’s”, meldt de politie. ,,Wij hebben charges uitgevoerd en politiehonden ingezet. Er zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.”

Eerder op de avond beloonde Excelsior zich met een spectaculaire inhaalrace met promotie naar de Eredivisie. De club uit Rotterdam kwam in de slotfase van de reguliere speeltijd terug van een achterstand van 3-0 en nam na een gelijke stand na verlenging (4-4) de strafschoppen beter.

De beslissing viel pas na achttien strafschoppen. Jamal Amofa was de schlemiel bij ADO en miste de laatste penalty voor ADO. De eerste ontmoeting tussen beide clubs van de finale van de play-offs om promotie leverde dinsdag geen winnaar op (1-1). Excelsior degradeerde in 2019 uit de Eredivisie.

Scheidsrechter Danny Makkelie moest het duel tweemaal onderbreken. Fans van ADO bekogelden een grensrechter met onder meer aanstekers nadat Excelsior bij een stand van 0-0 een strafschop mocht nemen. Doelman Hugo Wentges stopte de door Thijs Dallinga genomen strafschop. Makkelie wilde ook niet aan de verlenging beginnen omdat veel fans van de thuisploeg na de 3-3 over de afrastering waren geklommen. Na de strafschoppenserie zochten fans van ADO de confrontatie met supporters van Excelsior.

Voorsprong ADO

ADO leidde na 47 minuten met 3-0, na doelpunten van Thomas Verheydt, Felipe Pires en Sem Steijn. Maar de thuisploeg kwam in de problemen nadat Tyrese Asante na 69 minuten zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Marouan Azarkan tekende in de 79e minuut voor de 3-1 en Reuven Niemeijer zag eerst nog een doelpunt vanwege hands afgekeurd voordat hij wel de 3-2 maakte. Dallinga schoot Excelsior in blessuretijd van de reguliere speeltijd naar de verlenging (3-3). Ook de bezoekers uit Rotterdam speelden de verlenging met tien man, na een rode kaart van Michael Chacón in blessuretijd van de reguliere speeltijd.

Zo wist ADO een bewogen seizoen net niet met promotie af te sluiten. ADO raakte vorig jaar in de problemen na verschillende rechtszaken tussen de bestuurders van de club en de toenmalige Chinese eigenaar Wang Hui van het bedrijf United Vansen. ADO degradeerde na dertien seizoenen uit de Eredivisie en kreeg vanwege financiële problemen ook nog eens zes strafpunten in de Keuken Kampioen Divisie opgelegd.

Even dreigde ADO zelfs de licentie voor het spelen van betaald voetbal kwijt te raken, maar de rust keerde terug nadat de aandelen van de club in handen waren gekomen van het bedrijf Bolt van de Amerikaanse belegger David Blitzer. ADO klopte NAC en FC Eindhoven in de play-offs maar struikelde in gewonnen positie toch nog over Excelsior, dat na kampioen FC Emmen en FC Volendam als derde club naar de Eredivisie promoveert.

Volledig scherm Rondom het stadion voert ME charges uit. © District8

Volledig scherm Supporters op het veld bij ADO Den Haag. © Pro Shots / Mischa Keemink

Volledig scherm De Mobiele Eenheid en politie verzamelen zich rondom het stadion van ADO Den Haag. © VR-Press