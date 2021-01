Supporters FC Twente verrassen met grote sfeeractie in lege Grolsch Veste

Britse variant coronavi­rus vastge­steld in woonzorg­cen­tra in Friesland en Groningen

18:56 De Britse variant van het coronavirus is vastgesteld in een woonzorgcentrum in Surhuisterveen, Friesland. Omdat deze variant van het virus besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen. Ook in een woonzorgcentrum in Groningen is iemand met de Britse variant besmet.