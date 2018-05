Supportersclub Oranje slaat terug na afpakken kaartverkoop: bij ons méér korting

Theo Pouw, de grote baas van de Supportersclub Oranje, vindt het volkomen logisch dat de supportersclub blijft vechten voor de ruim 30.000 leden die zij nu nog heeft. ,,Weet je wat het is, een ónafhankelijke supportersclub die de kaartjes verdeelt is en blijft hard nodig. Omdat je dat tenminste zeker weet dat niet 70 procent van alle kaartjes naar sponsors gaat. Nu is er geen schaarste, omdat Oranje niet presteert, maar als we ons weer plaatsen voor een EK of WK, wie controleert dan dat de KNVB niet bijna alle tickets weggeeft aan sponsors? De KNVB heeft vaker laten zien dat ze erg commercieel denkt.''

Ons Oranje

De al halverwege de jaren negentig opgerichte Supportersclub Oranje fungeerde jarenlang als een soort ‘distributiekantoor’ voor de tickets van Oranje. Wie lid was van de SCO kon voorrang en korting krijgen op tickets die je ook via de SCO bestelde. Vier jaar geleden besloot de voetbalbond een deel van die kaartverkoop al zelf in eigen hand te nemen via ‘Ons Oranje’.

Geld terug

De SCO blijft ondertussen in gesprek met de KNVB over de wedstrijdtickets. ,,Een voordeel is: we doen niet mee aan het WK, dus we hebben nog twee jaar'', zegt Pouw. ,,Maar áls we straks weer op een groot toernooi zijn, staan de sponsors in de rij. De KNVB zegt wel dat ze het allemaal goed gaan doen, maar niemand controleert ze. Dat zij de kaartverkoop helemaal in eigen hand nemen is eigenlijk hetzelfde als dat Unilever de vakbond opkoopt.''