Surfers massaal in zee ter nagedachtenis aan in algenlaag verdronken Joost, Sander, Pim, Max en Matthijs

In een paddle out liggen surfers in zee in een kring. Ruim honderd surfers en aanhang zijn vandaag samengekomen op het Noorderstrand, ter hoogte van het Noordelijk Havenhoofd. Op deze plek kwamen Joost (30), Sander (38), Pim (24), Max (22) en Mathijs (23) op 11 mei in de problemen. De hulpdiensten rukten toen massaal uit. De twee Hagenaars van 38 en 30 overleden nadat ze op de kant waren gehaald. Een dag later werden de lichamen van Pim uit Den Haag en Max uit Delft geborgen. Tijdens de bergingspoging dreef het stoffelijk overschot van een vijfde surfer weg. Het lichaam van Mathijs uit Delft werd begin juni gevonden. Een zesde surfer uit de groep overleefde het drama.

Mathijs en Max, beiden studenten van de TU Delft, waren die maandagavond samen gaan surfen. Joost, Sander en Pim waren in zee voor een training lifeguardzwemmen. Het vijftal kwam die dag vast te zitten in een dikke laag schuim van algen en wist daar niet levend uit te komen. Uit onderzoek bleek dat het schuim die dag ontstond door een uitzonderlijke combinatie van veel algenresten en een ongebruikelijk harde wind uit het noord-noordoosten. De laag schuim was metershoog.

Corona

De paddle out had wat voeten in de aarde om te organiseren door de actuele coronamaatregelen. De organisatie riep dan ook op om, als je niet direct betrokken was bij het surfdrama of als je niet op Scheveningen woont, een eigen paddle out te organiseren op een ander stuk strand in Nederland.