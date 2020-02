Syriëganger Laura H. kreeg 400 euro voor kerstinterview op tv

In de uitzending op eerste kerstdag werd jihadbruid H. uitgebreid geïnterviewd door Margriet van der Linden, maar ze hoefde geen vragen te beantwoorden over de misdaden waarvoor zij na terugkeer in Nederland in 2016 werd veroordeeld. Dat schoot onder anderen VVD’er Zohair el Yassini in het verkeerde keelgat. Hij stelde er Kamervragen over.

El Yassini noemt het ‘onbestaanbaar’ dat publiek geld wordt gebruikt om veroordeelde IS-gangers op de televisie hun verhaal te laten doen. Hij vroeg minister Slob of hij bereid is in gesprek te gaan met de publieke omroep om te voorkomen dat veroordeelde IS-gangers en/of terroristen een verdienmodel kunnen maken van hun misdaden.

Quote Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma’s te bepalen Minister Slob (Media)

Slob is dat niet van plan. Volgens hem is de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen een groot goed. ,,Het is aan de omroepen om de inhoud van hun programma's te bepalen.’’

H. kreeg overigens niet de hoogst mogelijke vergoeding voor haar medewerking aan Mensen met M. In de begroting van het programma is volgens Slob een post opgenomen van maximaal 750 euro per gast.

Een bron meldt dat de 400 euro onder meer bedoeld was voor een cadeautje en de opvang van Laura’s kinderen, het interview nam een hele dag en avond in beslag.